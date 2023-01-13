В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Соледара

Наступление на Соледар по единому плану проводила разнородная группировка российских войск, которая решала комплекс боевых задач. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Данные боевые задачи включали, как уже сообщалось, блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.