В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Соледара
Минобороны РФ: Наступление на Соледар предусматривало решение комплекса задач
Наступление на Соледар по единому плану проводила разнородная группировка российских войск, которая решала комплекс боевых задач. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Данные боевые задачи включали, как уже сообщалось, блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Российские войска также выполняли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией, уточнили в ведомстве, добавив, что оккупированные городские кварталы Соледара штурмовали добровольцы отрядов ЧВК "Вагнер".
Ранее Лайф сообщал о том, что ВС РФ полностью взяли под контроль город Соледар в ДНР. В Министерстве обороны уточнили, что российские военнослужащие заняли его вечером 12 января. Во время освобождения города истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт.
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