В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Соледара
МО: Разнородная группировка войск РФ решила комплекс задач при наступлении на Соледар
Наступление на город Соледар по единому плану проводила разнородная группировка российских войск, которая решала комплекс боевых задач. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Данные боевые задачи включали, как уже сообщалось, блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Российские войска также выполняли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией, уточнили в ведомстве. В министерстве добавили, что оккупированные городские кварталы Соледара штурмовали добровольцы отрядов ЧВК "Вагнер".
Ранее Лайф сообщал о том, что ВС РФ полностью взяли под контроль город Соледар в ДНР. В Министерстве обороны уточнили, что российские военнослужащие заняли его вечером 12 января. Во время освобождения города истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт.
Vk.com / Минобороны России