Автоэксперт оценил представленный Hyundai способ парковки в режиме "краба"

Парковка в режиме "краба", представленная Hyunday, невероятно удобна для мегаполисов. Такая система, как подчеркнул автоэксперт Пётр Баканов, позволяет легко втиснуться в любое пространство, поскольку все колёса машины поворачиваются за счёт отдельных электромоторов.

"Никаких проблем с параллельной парковкой и другими манёврами. Но нужно учитывать, что, исходя из тех технологий, которые представила Hyunday, она может быть использована, скажем, на автомобилях, где основным двигателем является электромотор", — приводит РИАМО слова эксперта.

Однако, насколько эта технология будет применима в реальной жизни, пока вопрос спорный. Также, по словам Баканова, в процессе адаптации автомобиля под производство может измениться угол поворота. К примеру, если он будет более узким, манёвренность транспортного средства будет уже не такой ловкой.