Миронов призвал распространить армейский механизм лишения наград на сбежавших артистов
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что необходимо ввести систему лишения артистов, дискредитирующих государство, госнаград и званий по примеру армейского механизма.
"Своими предательскими словами и действиями они перечёркивают те заслуги, за которые им были предоставлены эти отличия. В армии такой механизм действует испокон веков. Уверен, его надо распространить на всех граждан", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".
Также Миронов поддержал идею депутатов Госдумы о конфискации имущества у россиян, которые уехали, но продолжают получать доход из РФ. Он добавил, что такими мерами можно компенсировать обществу "вред, который наносят такие деятели".
Ранее депутат Олег Морозов анонсировал меры против уехавших россиян. По мнению политика, сограждане, покинувшие страну "в трудный час", не должны пользоваться теми же правами, что и остальные. Речь, в частности, идёт о социальных выплатах, а также о праве выдвигаться в депутаты и голосовать на выборах.
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