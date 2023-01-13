Миронов призвал распространить армейский механизм лишения наград на сбежавших артистов

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что необходимо ввести систему лишения артистов, дискредитирующих государство, госнаград и званий по примеру армейского механизма.

"Своими предательскими словами и действиями они перечёркивают те заслуги, за которые им были предоставлены эти отличия. В армии такой механизм действует испокон веков. Уверен, его надо распространить на всех граждан", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Также Миронов поддержал идею депутатов Госдумы о конфискации имущества у россиян, которые уехали, но продолжают получать доход из РФ. Он добавил, что такими мерами можно компенсировать обществу "вред, который наносят такие деятели".