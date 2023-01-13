Юрист рассказал, почему авансы в 2023 году могут стать меньше

На протяжении долгих лет НДФЛ работодатель считал в последний день месяца вне зависимости от фактической выплаты денег. Однако с 1 января 2023 года это правило отменили, теперь налог по зарплате или авансу необходимо будет рассчитывать так же, как и по прочим доходам, то есть непосредственно в день перечисления средств. Из-за изменения в законодательстве уже в январе россияне в качестве аванса будут получать меньшую сумму. При этом, как отметил юрист и аудитор Сергей Колосков в беседе с Лайфом, в общей сложности исчисление НДФЛ не изменится.

Теперь за расчётный период принимается не весь месяц, а интервал дат. Потому что датой для целей налогообложения НДФЛ считается именно та дата, в которую эта выплата была произведена. Таким образом, НДФЛ будет уплачиваться и за выплату аванса, и за вторую часть зарплаты. Аналогичное правило действует для больничных и отпускных Сергей Колосков Юрист и аудитор

К примеру, если у сотрудника 25 января будет аванс, а 9 февраля — зарплата, НДФЛ удержат с обеих выплат. Однако в итоге работник получит ту же зарплату, что и раньше. Поэтому, как заметил Колосков, нововведение больше касается бухгалтера, которому необходимо будет дробить подоходный налог и вовремя по нему отчитаться, нежели простого работника. При этом ранее закон обязывал работодателя перечислить НДФЛ на следующий день после получения работником зарплаты, теперь же это можно сделать в любой день, но не позднее 28-го числа месяца, в котором была произведена выплата.

"Исключение — декабрьские зарплаты. Для них срок уплаты установлен на 30 декабря", — резюмировал специалист.