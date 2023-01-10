В 2023 году в России вернули налог на вклады граждан в банках: кому и сколько платить От чего зависит сумма, которую взыщут налоговики и как изменились правила налогообложения вкладов. 9 января, 23:40 Фото © Shutterstock

Минфин напомнил россиянам, что в наступившем 2023 году их доходы по вкладам и счетам, открытым до 31 декабря 2022 года, вновь подлежат налогообложению. Сам налог нужно будет оплатить в 2024 году. Например, 1 ноября 2022 года человек открыл банковский вклад на четыре месяца с выплатой процентов в конце срока. Поскольку доход он уже получит в 2023 году, ему придёт налог.

Налог на вклады в России появился в 2021 году, однако из-за пандемии на него ввели временный мораторий.

Новый порядок уплаты налога

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Ранее под налогообложение подпадал весь годовой доход по всем вкладам и счетам на сумму свыше 1 млн рублей. Например, у человека в разных банках в общей сложности лежало 3 млн рублей, на которые начисляются проценты. Из суммы годового дохода вычитали необлагаемый налогом порог, а с оставшейся суммы брали 13% в госказну. Необлагаемый порог исчислялся путём умножения ставки ЦБ на 1 января предыдущего года на сумму в 1 млн рублей. Например, если ставка ЦБ была 4,5 %, то размер порога был 45 тыс рублей. Таким образом, если человек получил за весь год со вкладов, например, 105 тыс рублей, из него сначала вычитали 45 тыс, а остаток в 60 тыс уже подпадал под налог в 13% .

В последнее время ставка ЦБ постоянно скачет, поэтому в 2023 году схема исчисления необлагаемого налогом порога изменилась. В расчёт возьмут максимальный размер ставки в течение года. Например, всю весну ставка ЦБ была 4,5%, а в июле поднялась до 6%. В расчёт пойдёт большая цифра. Её умножаем на 1 млн рублей и получаем необлагаемый налогом порог в 60 тыс рублей.

— На первый взгляд, налоговая конструкция усложнилась, но на практике налог для большинства граждан может быть даже чуть меньше, чем раньше, — утверждает экономист Татьяна Упир. — Например, если в течение 2023 года ЦБ будет устанавливать свою ставку от 7,5% до 10%, то необлагаемой будет сумма процентных доходов в 100 тыс рублей. Соответственно, если максимальная ставка ЦБ за год не поднимется более 7,5%, то налоги не будут брать с дохода в 75 тыс рублей.

Как посчитать свои налоги по вкладу

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Подсчитать, сколько каждому придётся оплатить за свои вклады, очень просто. Например, у гражданина есть вклад на сумму в 1 млн рублей со ставкой 9% годовых. Допустим, что Центробанк оставит в течение всего года размер ключевой ставки на текущем уровне, то есть 7,5%. Это значит, что необлагаемой будет сумма дохода в 75 тыс рублей. Соответственно, налог в 13% надо будет заплатить с 15 тыс рублей (90 тыс рублей — доход по процентам — минус 75 тыс рублей, по закону не попадающих под налог). А если ЦБ за год повысит ставку до 8 %, то налог в данном примере надо будет платить с 10 тыс рублей. Если же ставка Центробанка превысит 9%, то налог по вкладу из примера платить вообще не придётся.

— Следует обратить внимание на то, что новая система делает акцент на дату выплаты дохода, а не период, за который полагается сумма процентов. То есть если вклад был открыт в апреле прошлого года сроком на 12 месяцев, то налог платить придётся, а если вклад был на 8 месяцев, то нет, так как до 1 января 2023 действовал мораторий, — замечает кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — Не стоит забывать, что ФНС в общую сумму, с которой возьмут налог, может учитывать не только доход по депозитам, но и проценты, выплачиваемые по накопительным вкладам или по карточным счетам, за исключением рублёвых, где доход менее 1%.

Кроме того, эксперт заметил, что по валютным вкладам размер дохода будет рассчитываться в рублях по курсу Центробанка на день получения процентов и он будет облагаться налогом при любой ставке, даже если она меньше 1%.

Как оплатить налог

Все кредитные учреждения обязаны направлять в ФНС информацию о процентных доходах по вкладам и счетам своих клиентов. При этом при выплате россиянину процентов банки не вправе удерживать сумму причитающихся налогов, так как они не являются налоговым агентом. По закону такие начисления должен рассчитывать налоговый орган, который обязан информировать граждан о точной сумме, подлежащей уплате. Проверить сумму налога с дохода по всем счетам во всех банках можно на сайте nalog.ru. в разделе "Доходы".

На сегодняшний день налог на банковские вклады не предполагает льготы по его уплате. Платить придётся даже пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.

Авторы Максим Греков