Как законно снизить налог на имущество в 2023 году С Нового года региональные власти больше не смогут снижать налоговую нагрузку. Однако, по словам экспертов, есть легальные способы, как уменьшить выплаты. 5 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Несмотря на трудный год, налоговики отчитались о рекордных сборах, благодаря которым бюджет России был исполнен с превышением уже на начало ноября. Всё больше россиян стали интересоваться легальными способами уменьшить налоговое бремя и, в первую очередь, снизить платежи по самому крупному налогу — на имущество. Оказалось, что в 2023 году это вполне реально.

Как Киркоров оптимизировал налоги

Филипп Киркоров с гостями в собственном особняке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

По закону налог на имущество физлиц определяется на основании кадастровой стоимости объекта. Базовая ставка — 0,1% от стоимости дома, квартиры, гаража или комнаты, но эта цифра может меняться местными властями, правда, не более чем в три раза в сторону увеличения или уменьшения.

Например, в Москве такие налоговые ставки: при стоимости объекта до 10 миллионов рублей — 0,1%; до 20 миллионов рублей — 0,15%; до 50 миллионов рублей — 0,2%; до 300 миллионов рублей — 0,3%, а за владение любыми объектами недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей придётся заплатить 2% от их кадастровой стоимости.

Известный певец Филипп Киркоров, например, придумал такую схему: формально разделил двухэтажный пентхаус на Арбате на два разных объекта. Так снизился налог на недвижимость с 6 миллионов рублей по ставке 2% до 2 миллионов рублей по ставке 0,3%.

— У большинства людей нет такой дорогой недвижимости, однако "метод Киркорова" вполне применим и для них, потому что он легальный, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — И это не сложнее, чем запросить налоговый вычет, так как большинство документов и обращений можно просто отправить онлайн.

Как уменьшить кадастровую стоимость

По словам юриста, для уменьшения кадастровой стоимости потребуется выполнить следующие шаги:

1. Получить через Росреестр или МФЦ справку о кадастровой стоимости.

2. Заказать у независимого оценщика отчёт о рыночной цене объекта.

3. Подать документы в уполномоченную Комиссию при Росреестре или сразу в суд.

4. Проверить, что по итогам рассмотрения документов в ЕГРН внесены обновления по кадастровой стоимости.

В этом случае налоговая инспекция сама получит новые данные для расчёта налога.

— Такой вариант подходит для тех, кто проживает в старых квартирах или домах. Применение такого метода позволит избежать ситуации, когда владельцам недвижимости, разной по рыночной стоимости, но находящейся в одном районе города, приходят одинаково высокие налоги, — утверждает Инютин. — Переплачивать просто за то, что Росреестр применил некорректный метод оценки, не стоит.

Как законно вернуть налоги

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Большинство граждан привыкли, что вычеты по имущественному налогу проводит сама Федеральная налоговая служба (ФНС) и делает это автоматически.

У налоговиков такой механизм: из площади объекта вычитается фиксированное количество квадратных метров, а налог начисляется только на разницу. Для квартиры на кадастровую стоимость уменьшается 20 квадратных метров, для комнаты — на 10 квадратных метров, для частных домов — на 50 квадратных метров.

Государство вернёт 260 000 рублей тем, кто купил любую недвижимость, а ипотечникам — ещё и налог с процентов до 390 000 рублей. Но нужно самостоятельно подать заявление в ФНС и документы. Например, через работодателя либо на сайте налоговой.

— Многие граждане считают, что налоговый вычет — это нечто сложное, но на самом деле всё можно оформить онлайн за 20 минут, — рассказывает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Вычет положен не только в случае приобретения квартиры, но и за покупку земли и строительство на ней дома.

Чем полезны уменьшающие коэффициенты

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Сумму налога могут уменьшить и дополнительные коэффициенты, установленные государством. По закону их три:

1. Коэффициент срока владения — рассчитывается как отношение числа полных месяцев владения объектом к 12 месяцам в году (если квартира в собственности менее года, налог должен быть меньше).

2. Расчётная доля — налог меньше, если весь объект принадлежит не только плательщику налога.

3. Понижающий коэффициент — связан с переходом расчёта налога с инвентаризационной на кадастровую стоимость. Его применят те регионы, которые только недавно перешли на такую схему.

— В уходящем году во всех субъектах РФ произошла массовая кадастровая переоценка. Из-за этого выросли налоги, — поясняет финансовый эксперт Татьяна Упир. —В ряде регионов, чтобы смягчить переход, предусмотрены специальные коэффициенты, которые уменьшают налог. Но, чтобы проверить их, придётся напрямую обращаться в свою районную инспекцию. Тем, кто ранее не платил налог по кадастровой стоимости, в первый год уменьшают рассчитанный налог на 0,2, во второй — на 0,4, в третий — на 0,6.

Авторы Максим Греков