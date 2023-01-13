Психолог заявила, что старый Новый год — шанс подпитаться за счёт истории рода

Празднование старого Нового года — это способ почтить память предков и вернуться к "исконным корням". Так считает социальный психолог Наиля Бирарова.

"Когда мы встречаем Новый год по старому [стилю], на самом деле не столько сам праздник отмечаем, сколько почитаем своих родных, предков, свой род, возвращаемся к исконным корням. Эти корни очень важно подпитывать, потому что древо нашего рода начинается с них. <...> Хотим мы этого или не хотим, мы одновременно будем ресурсироваться за счёт истории нашего рода", — сказала она в беседе с телеканалом "360".

Бирарова добавила, что день празднования старого Нового года может быть для россиян энергетически мощнее, чем 31 декабря. По мнению психолога, это связано с силой истории рода, которая способна положительно повлиять на внутренний ресурс.

Эксперт отметила, что очередной праздник хорош и тем, что он попросту может поднять настроение и улучшить общее состояние на фоне различных тревожных событий в жизни человека.