Защитник парагвайского "Серро Портеньо" Дуарте переходит в "Спартак"

Защитник парагвайского футбольного клуба "Серро Портеньо" Алексис Дуарте переходит в московский "Спартак". Ему осталось пройти медосмотр и подписать контракт, пишет "Чемпионат".

"Стороны согласовали все детали перехода, сделка закрыта. Дуарте в ближайшие дни пройдёт медосмотр, после чего подпишет долгосрочный контракт с клубом и присоединится к команде на сборах", — заявил источник издания.

Футболисту Алексису Дуарте 22 года. Ранее он не играл за пределами Парагвая. Всего он провёл 107 матчей за "Серро Портеньо", в которых забил один гол. По некоторым оценкам, его стоимость составляет четыре миллиона евро.