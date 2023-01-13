Защитник парагвайского "Серро Портеньо" Дуарте переходит в "Спартак"
Защитник парагвайского футбольного клуба "Серро Портеньо" Алексис Дуарте переходит в московский "Спартак". Ему осталось пройти медосмотр и подписать контракт, пишет "Чемпионат".
"Стороны согласовали все детали перехода, сделка закрыта. Дуарте в ближайшие дни пройдёт медосмотр, после чего подпишет долгосрочный контракт с клубом и присоединится к команде на сборах", — заявил источник издания.
Футболисту Алексису Дуарте 22 года. Ранее он не играл за пределами Парагвая. Всего он провёл 107 матчей за "Серро Портеньо", в которых забил один гол. По некоторым оценкам, его стоимость составляет четыре миллиона евро.
Ранее Лайф писал о том, что московский футбольный клуб "Спартак" хочет приобрести защитника испанского "Вальядолида" и сборной Марокко по футболу Джавада Эль-Ямика.
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ТАСС / AP / Rajanish Kakade