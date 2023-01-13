IT-эксперт Костунов высоко оценил поручение Путина по оборотным штрафам за утечку данных

Президент РФ Владимир Путин, поручив рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных, дал правительству вполне разумный срок на совершенствование законодательства. Об этом Лайфу заявил IT-эксперт Илья Костунов.

"С одной стороны, законодатели тщательно проработают "нормативку", с другой стороны, у компаний есть время для отладки бизнес-процессов (в большинстве случаев можно обойтись без сбора персональных данных) и внедрения необходимых мер по защите данных от утечек. Начиная с осени отсутствие качественной защиты данных пользователей обойдётся очень дорого", — отметил собеседник Лайфа.

Костунов подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы краденые и утёкшие в открытый доступ данные россиян не попали в руки мошенников и преступников.