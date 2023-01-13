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13 января, 15:14

Россия ничего не требовала в обмен на освобождение американца Дадли

Американский экс-дипломат Ричардсон: Россия депортировала ветерана Тэйлора Дадли и ничего не попросила взамен

<p>Бывший военный Тэйлор Дадли. Фото © Jonathan Franks / CNN</p>

Бывший военный Тэйлор Дадли. Фото © Jonathan Franks / CNN

Россия ничего не требовала в обмен на освобождение американца Тэйлора Дадли. Об этом сообщил в пятницу отставной дипломат Билл Ричардсон, который участвовал в процедуре передачи гражданина США и его последующей депортации. По оценке Ричардсона, всё прошло "гладко и эффективно".

"Это не был обмен заключёнными. Россияне ничего не просили взамен, и ничего не было дано взамен, кроме процесса дискуссии гуманитарного характера", — приводит его слова ТАСС.

Госдеп США в курсе сообщений о депортации из РФ американца Дадли

Госдеп США в курсе сообщений о депортации из РФ американца Дадли

Напомним, что ветеран ВМС США Тэйлор Дадли был задержан российскими пограничниками в апреле 2022 года, после того как тот с "неясными целями" проник в Калининградскую область из Польши. Накануне стало известно, что американца освободили. Госдеп отреагировал на это сухим сообщением о том, что ведомство "в курсе" происходящего и считает своим главным приоритетом "обеспечение безопасности соотечественников за рубежом". Других подробностей не приводится.

Марина Калегина

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