Россия ничего не требовала в обмен на освобождение американца Дадли

Россия ничего не требовала в обмен на освобождение американца Тэйлора Дадли. Об этом сообщил в пятницу отставной дипломат Билл Ричардсон, который участвовал в процедуре передачи гражданина США и его последующей депортации. По оценке Ричардсона, всё прошло "гладко и эффективно".

"Это не был обмен заключёнными. Россияне ничего не просили взамен, и ничего не было дано взамен, кроме процесса дискуссии гуманитарного характера", — приводит его слова ТАСС.