Россия ничего не требовала в обмен на освобождение американца Дадли
Американский экс-дипломат Ричардсон: Россия депортировала ветерана Тэйлора Дадли и ничего не попросила взамен
Бывший военный Тэйлор Дадли. Фото © Jonathan Franks / CNN
Россия ничего не требовала в обмен на освобождение американца Тэйлора Дадли. Об этом сообщил в пятницу отставной дипломат Билл Ричардсон, который участвовал в процедуре передачи гражданина США и его последующей депортации. По оценке Ричардсона, всё прошло "гладко и эффективно".
"Это не был обмен заключёнными. Россияне ничего не просили взамен, и ничего не было дано взамен, кроме процесса дискуссии гуманитарного характера", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, что ветеран ВМС США Тэйлор Дадли был задержан российскими пограничниками в апреле 2022 года, после того как тот с "неясными целями" проник в Калининградскую область из Польши. Накануне стало известно, что американца освободили. Госдеп отреагировал на это сухим сообщением о том, что ведомство "в курсе" происходящего и считает своим главным приоритетом "обеспечение безопасности соотечественников за рубежом". Других подробностей не приводится.
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