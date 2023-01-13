Haaretz: Израиль отменит выплату пособия иммигрантам, приехавшим из-за конфликта на Украине

Причём многие иммигранты не получили пособия и за декабрь. Власти не одобрили финансирование, из-за чего приезжим не смогли выплатить сумму почти в шесть миллионов долларов. Однако те, кто приехал в Израиль до августа 2022 года, будут получать пособия в течение года с момента переезда. Кроме того, министерство пообещало найти деньги, чтобы выплатить иммигрантам средства за декабрь.