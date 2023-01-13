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13 января, 15:07

Haaretz: Израиль отменит выплату пособия иммигрантам, приехавшим из-за конфликта на Украине

Власти Израиля приняли решение больше не выплачивать ежемесячное пособие иммигрантам, которые приехали в страну из-за украинского конфликта. Об этом пишет издание Haaretz.

"Выплата ежемесячного пособия <...> будет прекращена в феврале для многих иммигрантов после того, как срок действия временного постановления <...> истёк", — говорится в публикации.

Причём многие иммигранты не получили пособия и за декабрь. Власти не одобрили финансирование, из-за чего приезжим не смогли выплатить сумму почти в шесть миллионов долларов. Однако те, кто приехал в Израиль до августа 2022 года, будут получать пособия в течение года с момента переезда. Кроме того, министерство пообещало найти деньги, чтобы выплатить иммигрантам средства за декабрь.

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Ранее сообщалось, что украинские беженцы подвергаются сексуальному насилию в Израиле. Однако местные власти игнорируют нарушение прав приезжих.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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