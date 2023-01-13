Гагарина назвала свой минимальный вес, и эта цифра шокировала её саму

Российская певица Полина Гагарина призналась, что некоторое время назад весила всего лишь 48 килограммов, что для неё очень мало. Заявление она сделала в интервью журналу "Oк!" .

"Сейчас, например, я не занимаюсь совсем, поскольку у меня уже какой-то долгий период времени бессонница. Поэтому нельзя тренироваться, ещё нагружать организм. Можно растягиваться спокойненько, но меня даже на это уже не хватает, потому что декабрь, очень много работы. Ну и, конечно, всяких эмоциональных переживаний. Организм приходит в какую-то мобильность, чтобы было легче, и сбрасывает ещё пять килограммов. В результате — 48 килограммов, я никогда раньше не была в таком весе", — отметила певица.