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13 января, 14:57

Выступление "умершего" певца Шарлота подорожало почти в три раза

Гонорар певца Шарлота вырос в несколько раз после новостей о его "смерти"

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/photo55222772_457242670?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Sharlot</a></p>

Обложка © VK / Sharlot

Гонорар 24-летнего певца Шарлота (Эдуард Шарлот) внезапно вырос почти в три раза после того, как в соцсетях появилась информация о его "смерти". Об этом пишет Mash.

Если раньше за выступление артиста нужно было заплатить 300 тысяч рублей, то сейчас — 800 тысяч. К тому же сверху придётся выложить ещё 300 тысяч рублей на райдер артиста. Как заметили в концертных агентствах, информация о его "смерти" появилась в Сети ради хайпа, на который артист решил пойти сам.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Сети появились сообщения о смерти 24-летнего певца Шарлота. Однако, как рассказал журналистам отец музыканта, ему ничего о кончине сына не известно, хоть они и не общаются.

Артур Белкин

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