Выступление "умершего" певца Шарлота подорожало почти в три раза

Гонорар 24-летнего певца Шарлота (Эдуард Шарлот) внезапно вырос почти в три раза после того, как в соцсетях появилась информация о его "смерти". Об этом пишет Mash.

Если раньше за выступление артиста нужно было заплатить 300 тысяч рублей, то сейчас — 800 тысяч. К тому же сверху придётся выложить ещё 300 тысяч рублей на райдер артиста. Как заметили в концертных агентствах, информация о его "смерти" появилась в Сети ради хайпа, на который артист решил пойти сам.