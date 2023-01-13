Выступление "умершего" певца Шарлота подорожало почти в три раза
Гонорар певца Шарлота вырос в несколько раз после новостей о его "смерти"
Обложка © VK / Sharlot
Гонорар 24-летнего певца Шарлота (Эдуард Шарлот) внезапно вырос почти в три раза после того, как в соцсетях появилась информация о его "смерти". Об этом пишет Mash.
Если раньше за выступление артиста нужно было заплатить 300 тысяч рублей, то сейчас — 800 тысяч. К тому же сверху придётся выложить ещё 300 тысяч рублей на райдер артиста. Как заметили в концертных агентствах, информация о его "смерти" появилась в Сети ради хайпа, на который артист решил пойти сам.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сети появились сообщения о смерти 24-летнего певца Шарлота. Однако, как рассказал журналистам отец музыканта, ему ничего о кончине сына не известно, хоть они и не общаются.
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