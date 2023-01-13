Врач назвала неприятный симптом штамма коронавируса "кракен"

Одним из признаков нового штамма коронавируса под названием "кракен" является диарея. Такой неожиданный симптом назвала врач-иммунолог Елена Мескина.

"Клиническая картина "кракена" сопровождается диареей, а при гриппе и иных простудных заболеваниях чаще наблюдается токсикоз", — сказала доктор в беседе с "Вечерней Москвой".

Остальные симптомы новой мутации вируса схожи с предыдущими штаммами. Это общая слабость, температура до 38 градусов и выше, а также ломота, лихорадка, насморк и чихание. Эксперт при этом добавила, что "кракен" более заразен, чем другие варианты ковида. Сократился и инкубационный период при заражении инфекцией.