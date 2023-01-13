Врач назвала неприятный симптом штамма коронавируса "кракен"
Иммунолог Мескина назвала диарею симптомом нового штамма ковида "кракен"
Одним из признаков нового штамма коронавируса под названием "кракен" является диарея. Такой неожиданный симптом назвала врач-иммунолог Елена Мескина.
"Клиническая картина "кракена" сопровождается диареей, а при гриппе и иных простудных заболеваниях чаще наблюдается токсикоз", — сказала доктор в беседе с "Вечерней Москвой".
Остальные симптомы новой мутации вируса схожи с предыдущими штаммами. Это общая слабость, температура до 38 градусов и выше, а также ломота, лихорадка, насморк и чихание. Эксперт при этом добавила, что "кракен" более заразен, чем другие варианты ковида. Сократился и инкубационный период при заражении инфекцией.
Ранее доктор медицинских наук врач-вирусолог Владислав Жемчугов сравнил разновидность коронавируса "кракен" с автомобилем "Мерседес". Он считает, что этот штамм вытеснит остальные и займёт их место.
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