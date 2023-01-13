Названы сроки подготовки вакцины от новых штаммов ковида, включая "кракен"

От двух до трёх месяцев потребуется для изменения состава отечественной вакцины, которая будет защищать от новых штаммов коронавируса, в том числе от "кракена". Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Время, которое необходимо для обновления <…> антигенного варианта [вакцины] <…> От двух до трёх месяцев <…> должно занять решение этого вопроса, может быть, и быстрее", — сказал учёный в эфире телеканала "Россия 24".