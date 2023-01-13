Названы сроки подготовки вакцины от новых штаммов ковида, включая "кракен"
Гинцбург: Подготовка обновлённой вакцины от "кракена" займёт до трёх месяцев
От двух до трёх месяцев потребуется для изменения состава отечественной вакцины, которая будет защищать от новых штаммов коронавируса, в том числе от "кракена". Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Время, которое необходимо для обновления <…> антигенного варианта [вакцины] <…> От двух до трёх месяцев <…> должно занять решение этого вопроса, может быть, и быстрее", — сказал учёный в эфире телеканала "Россия 24".
Вообще, антигенный состав вакцины, по словам Гинцбурга, нужно обновлять раз в девять-десять месяцев, так как варианты коронавируса постоянно эволюционируют.
Напомним, 12 января в России выявили первый случай заражения "кракеном". Заболевшая не была вакцинирована и перед заболеванием не выезжала за границу. Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за выявления нового штамма в стране.
Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская