Россиян призвали использовать старый Новый год как возможность закрыть праздники и влиться в работу

Встреча старого Нового года является хорошей возможностью влиться в рабочий ритм после январских выходных и "допраздновать". Об этом в беседе с Лайфом рассказал социальный психолог, социолог, преподаватель МГУ, политтехнолог Алексей Рощин.

Эксперт напомнил, что более ста лет назад в России произошёл переход с юлианского календаря к григорианскому. Однако с этим не согласились православные люди, поэтому праздновали Новый год по-старому. В дальнейшем же это стало приятным поводом отметить его дважды. Причём сегодня праздник отмечают не только консерваторы, ведь многие помнят эту традицию от своих бабушек и дедушек и пользуются ей. Россияне — единственный народ, отмечающий Новый год два раза.

"Это больше упор на тихий, камерный праздник. Считается слегка "ностальгическим", без большого гуляния, приготовления еды и запускания салютов. Можно считать как возможность доесть оставшиеся запасы с основного Нового года. Так сказать, допраздновать и влиться в рабочий ритм", — подчеркнул специалист.

Но не нужно забывать, что старый Новый год не является официальным праздником, поэтому, отмечая его с размахом, не стоит рассчитывать на послабления от начальства.