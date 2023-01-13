Россиян призвали использовать старый Новый год как возможность закрыть праздники и влиться в работу
Социолог Рощин назвал встречу старого Нового года возможностью влиться в рабочий ритм
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Встреча старого Нового года является хорошей возможностью влиться в рабочий ритм после январских выходных и "допраздновать". Об этом в беседе с Лайфом рассказал социальный психолог, социолог, преподаватель МГУ, политтехнолог Алексей Рощин.
Эксперт напомнил, что более ста лет назад в России произошёл переход с юлианского календаря к григорианскому. Однако с этим не согласились православные люди, поэтому праздновали Новый год по-старому. В дальнейшем же это стало приятным поводом отметить его дважды. Причём сегодня праздник отмечают не только консерваторы, ведь многие помнят эту традицию от своих бабушек и дедушек и пользуются ей. Россияне — единственный народ, отмечающий Новый год два раза.
"Это больше упор на тихий, камерный праздник. Считается слегка "ностальгическим", без большого гуляния, приготовления еды и запускания салютов. Можно считать как возможность доесть оставшиеся запасы с основного Нового года. Так сказать, допраздновать и влиться в рабочий ритм", — подчеркнул специалист.
Но не нужно забывать, что старый Новый год не является официальным праздником, поэтому, отмечая его с размахом, не стоит рассчитывать на послабления от начальства.
Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин призвал россиян отметить старый Новый год без алкоголя. Лучше его отметить за столом с лёгкими закусками и салатами, а мясо рекомендуется запечь в духовке.