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13 января, 15:25

Российские клубы не смогли оспорить санкции ФИФА насчёт легионеров

CAS отклонил апелляцию российских клубов в адрес ФИФА из-за приостановки контрактов с легионерами

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами. Об этом сообщается в пятницу на сайте организации. Апелляцию подавали петербургский "Зенит", московские ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо". Также против выступил казанский клуб "Рубин", "Сочи", "Ростов" и "Краснодар", но ограничения остались в силе.

Напомним, что данное спорное решение Совет ФИФА вынес в июне 2022 года из-за событий на Украине. В соответствии с ним любой иностранный функционер, будь то футболист или тренер, имеет право в одностороннем порядке приостановить действие контракта с клубом из России.

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А ранее CAS опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза на отстранение сборных и клубных команд от международных соревнований.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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