Дебошир злополучного рейса "Аэрофлота" обвинил во всём беременную и притворился спящим
Пассажир экстренно севшего в Самарканде лайнера обвинил беременную в разжигании конфликта
Один из дебоширов с экстренно севшего в Самарканде самолёта Андрей заявил, что не участвовал в драке на борту лайнера, а всего лишь был свидетелем. По его словам, он спал, когда началась потасовка. Мужчина обвинил в разжигании конфликта беременную женщину.
"Я никого не толкал, никого не ударил, никого не обзывал. Я в этот момент сидел спал. Началась потасовка. Беременная женщина [была] в бизнес-классе, не где мы сидели. Первоначально всё началось из-за неё", — сказал пассажир в беседе с телеканалом "360".
Мужчина отметил, что в момент вылета из Таиланда крыло самолёта потеряло "какую-то часть", он попросил пересадить его, но ему отказали. Затем пассажир уснул, а после услышал крики. При этом он не видел, что именно произошло.
Ранее Лайф писал о том, что самолёт Boeing 777-300 "Аэрофлота", который летел из Бангкока в Москву, экстренно сел в Самарканде. Сообщалось, что это произошло в том числе из-за буйного пассажира, который устроил потасовку. Вследствие инцидента стало плохо беременной женщине.
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