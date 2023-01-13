Дебошир злополучного рейса "Аэрофлота" обвинил во всём беременную и притворился спящим

Один из дебоширов с экстренно севшего в Самарканде самолёта Андрей заявил, что не участвовал в драке на борту лайнера, а всего лишь был свидетелем. По его словам, он спал, когда началась потасовка. Мужчина обвинил в разжигании конфликта беременную женщину.

"Я никого не толкал, никого не ударил, никого не обзывал. Я в этот момент сидел спал. Началась потасовка. Беременная женщина [была] в бизнес-классе, не где мы сидели. Первоначально всё началось из-за неё", — сказал пассажир в беседе с телеканалом "360".

Мужчина отметил, что в момент вылета из Таиланда крыло самолёта потеряло "какую-то часть", он попросил пересадить его, но ему отказали. Затем пассажир уснул, а после услышал крики. При этом он не видел, что именно произошло.