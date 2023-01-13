Зрелищно и доступно каждому: Лапта может выйти в России на профессиональный уровень, уверен эксперт

Лапта благодаря зрелищности и доступности может выйти в России на профессиональный уровень наравне с футболом. Об этом заявил руководитель проекта "Мослапта" Дмитрий Орлов. Он подчеркнул, что лапта является не только русской народной игрой, но и самым обычным видом спорта. В России регулярно проводятся соответствующие чемпионаты, также можно получить разряд кандидата или мастера спорта.

"Соответственно, и клубы есть спортивные. Их не очень много, но они есть по всей России, кто именно готовит спортсменов-лаптистов. В остальных случаях можно играть в лапту в дворовом варианте. Есть более 70 видов игры, в каждом регионе есть свои особенности, но в целом игра доступна каждому", — приводит РИАМО слова специалиста.

Комментируя идею ввести курс лапты в российских школах, он напомнил, что игра, между прочим, уже давно была внесена в перечень рекомендуемых дисциплин. Однако отечественная система образования выстроена так, что учитель может использовать всё меньше игровых видов спорта, чтобы не допустить травм среди учащихся. В связи с этим Орлов допускает, что лапта может и "не прижиться" в образовательных учреждениях. Тем не менее эксперт подчеркнул, что данная игра удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, а также она отличается доступностью, независимо от уровня физического развития человека.