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13 января, 15:44

"Ты променял "феррари" на "рено": Шакира "уничтожила" изменщика Пике в новом треке

Певица Шакира высмеяла бывшего возлюбленного Пике в новой песне, где сравнила себя с часами Rolex и спорткаром

Колумбийская певица Шакира посвятила песню бывшему возлюбленному, испанскому футболисту Жерару Пике, с которым пробыла в отношениях 12 лет. Расставание звёздной парочки было довольно болезненным, поэтому первый трек латиноамериканской дивы, да ещё и с дерзкими выпадами в адрес бывшего, уже в первые сутки прослушали на YouTube более 65 миллионов раз.

Текст песни получился по-настоящему жёстким. В нём Шакира ставит Пике в упрёк, что он "много качается, но мало работает мозгом". Себя певица сравнивает с "волчицей, которой не интересны" зверьки вроде её бывшего. Шакира пообещала, что не вернётся к футболисту, даже когда он "станет плакать и умолять её, стоя на коленях", а также прошлась по его новой пассии — 23-летней студентке Кларой Чиа Марти, которая работает в принадлежащем Пике ивент-агентстве.

"Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio", говорится в одной из строчек "убийственного" трека.

Сладкая месть: Шакира наказала Пике, и теперь изменник сыграет за "Барселону" с её именем на груди

Сладкая месть: Шакира наказала Пике, и теперь изменник сыграет за "Барселону" с её именем на груди

Напомним, Шакира объявила о расставании с Пике летом 2022 года. По слухам, певица узнала об изменах партнёра. В частности, упоминался роман испанского защитника с мамой его 17-летнего партнёра по команде Гави. Пике и Шакира были вместе почти 12 лет, но не состояли в официальном браке. У них двое общих сыновей — девятилетний Милан и шестилетний Саша.

Обложка ©

ТАСС / AP / Invision / Greg Allen

Марина Калегина

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