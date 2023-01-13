"Ты променял "феррари" на "рено": Шакира "уничтожила" изменщика Пике в новом треке
Певица Шакира высмеяла бывшего возлюбленного Пике в новой песне, где сравнила себя с часами Rolex и спорткаром
Колумбийская певица Шакира посвятила песню бывшему возлюбленному, испанскому футболисту Жерару Пике, с которым пробыла в отношениях 12 лет. Расставание звёздной парочки было довольно болезненным, поэтому первый трек латиноамериканской дивы, да ещё и с дерзкими выпадами в адрес бывшего, уже в первые сутки прослушали на YouTube более 65 миллионов раз.
Текст песни получился по-настоящему жёстким. В нём Шакира ставит Пике в упрёк, что он "много качается, но мало работает мозгом". Себя певица сравнивает с "волчицей, которой не интересны" зверьки вроде её бывшего. Шакира пообещала, что не вернётся к футболисту, даже когда он "станет плакать и умолять её, стоя на коленях", а также прошлась по его новой пассии — 23-летней студентке Кларой Чиа Марти, которая работает в принадлежащем Пике ивент-агентстве.
"Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio", — говорится в одной из строчек "убийственного" трека.
Напомним, Шакира объявила о расставании с Пике летом 2022 года. По слухам, певица узнала об изменах партнёра. В частности, упоминался роман испанского защитника с мамой его 17-летнего партнёра по команде Гави. Пике и Шакира были вместе почти 12 лет, но не состояли в официальном браке. У них двое общих сыновей — девятилетний Милан и шестилетний Саша.
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ТАСС / AP / Invision / Greg Allen