"Ты променял "феррари" на "рено": Шакира "уничтожила" изменщика Пике в новом треке

Колумбийская певица Шакира посвятила песню бывшему возлюбленному, испанскому футболисту Жерару Пике, с которым пробыла в отношениях 12 лет. Расставание звёздной парочки было довольно болезненным, поэтому первый трек латиноамериканской дивы, да ещё и с дерзкими выпадами в адрес бывшего, уже в первые сутки прослушали на YouTube более 65 миллионов раз.

Текст песни получился по-настоящему жёстким. В нём Шакира ставит Пике в упрёк, что он "много качается, но мало работает мозгом". Себя певица сравнивает с "волчицей, которой не интересны" зверьки вроде её бывшего. Шакира пообещала, что не вернётся к футболисту, даже когда он "станет плакать и умолять её, стоя на коленях", а также прошлась по его новой пассии — 23-летней студентке Кларой Чиа Марти, которая работает в принадлежащем Пике ивент-агентстве.

"Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio", — говорится в одной из строчек "убийственного" трека.