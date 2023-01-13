WADA: Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Валиеву

"Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о том, что его дисциплинарный трибунал вынес решение по делу фигуристки Олимпийского комитета России (ОКР) Камилы Валиевой. Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несёт за это "никакой вины или халатности", — говорится в сообщении.

Так, суд не наложил никаких санкций, кроме дисквалификации результатов фигуристки на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Тем временем всемирное агентство запросило копию полного мотивированного решения, которое будет рассмотрено вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям WADA. При этом в организации отметили, что обеспокоены выводом комитета и без колебаний воспользуются правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в зависимости от ситуации.