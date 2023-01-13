Суд признал незаконной норму провоза ручной клади авиакомпании "Победа"

Верховный суд РФ признал, что нормы провоза ручной клади авиакомпании "Победа" нарушают права пассажиров. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Ранее Ространснадзор выдал предписание для устранения подобных недочётов, но перевозчик оспорил его в суде. Эта история длится с лета 2021 года.

"Установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы", — указали в суде.

Правила компании ограничивают провоз по габаритам дамской сумки и портфеля, а это нарушает права пассажиров и снижает уровень обслуживания, уточнили в инстанции.