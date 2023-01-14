Врач предупредила о серьёзных последствиях одновременного заражения гриппом и ковидом

При одновременном заражении гриппом и коронавирусом возрастает вероятность серьёзных осложнений, в особой опасности находятся люди из групп повышенного риска. Об этом в беседе с Лайфом предупредила врач-терапевт Анастасия Тимощенко. При этом специалист отметила, что самостоятельно выявить наличие двух вирусов не получится, поэтому необходимо тестироваться сразу на грипп и CoViD-19.

"Крайне важно всех пациентов с клинической картиной вирусной инфекции, особенно протекающей с выраженной интоксикацией, тестировать на присутствие антигенов обоих вирусов. В зоне риска находятся дети, пожилые люди, беременные и лица с хроническими заболеваниями", — пояснила Тимощенко.

По её словам, оба вируса влияют на разные органы и системы в организме. Так, для CoViD-19 наиболее характерным является развитие вирусной пневмонии, осложнённой развитием респираторной недостаточности, а также большинство заболевших страдают от так называемого постковидного синдрома. При заражении гриппом чаще всего возникают бактериальные осложнения в виде инфекции ЛОР-органов и нижних дыхательных путей.

"Сочетание инфекций может стать причиной более выраженной интоксикации и тяжести течения заболевания, а также способствовать развитию осложнений, требующих госпитализации и даже интенсивной терапии. Кроме того, у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, коинфекция может стать причиной декомпенсации или обострения основного заболевания", — резюмировала специалист.