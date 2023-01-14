Врач рассказала, почему при стрессе выпадают волосы и как с этим бороться

Стресс является самой частой причиной выпадения волос, ведь из-за выработки кортизола и адреналина резко меняется гормональный фон, что влияет на питание волосяных луковиц. Об этом Лайфу рассказала дерматовенеролог, косметолог, трихолог Анна Долбич.

"Спазмирование капилляров ухудшает поступление кислорода к фолликулам, а также сокращается фаза активного роста волос. Усиленное выпадение проявляется через два-три месяца после пережитой стрессовой ситуации. Как правило, этот процесс носит обратимый характер", — отметила врач.

Дерматовенеролог, косметолог, трихолог Анна Долбич. Фото предоставлено Лайфу

По словам специалиста, даже если ничего не предпринимать, организм самостоятельно сможет восстановиться. Правда, этот процесс займёт три-четыре месяца, так как волосяной фолликул имеет определённые фазы роста. Помочь восстановлению волосяного покрова могут не только борьба со стрессом, нормализация режима сна и отдыха, но и усиление кровотока кожи головы, а также расслабляющий массаж шеи, головы или же всего тела.