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14 января, 07:29

Врач рассказала, почему при стрессе выпадают волосы и как с этим бороться

Дерматолог Долбич назвала стресс самой частой причиной выпадения волос

Стресс является самой частой причиной выпадения волос, ведь из-за выработки кортизола и адреналина резко меняется гормональный фон, что влияет на питание волосяных луковиц. Об этом Лайфу рассказала дерматовенеролог, косметолог, трихолог Анна Долбич.

"Спазмирование капилляров ухудшает поступление кислорода к фолликулам, а также сокращается фаза активного роста волос. Усиленное выпадение проявляется через два-три месяца после пережитой стрессовой ситуации. Как правило, этот процесс носит обратимый характер", — отметила врач.

Дерматовенеролог, косметолог, трихолог Анна Долбич. Фото предоставлено Лайфу

Дерматовенеролог, косметолог, трихолог Анна Долбич. Фото предоставлено Лайфу

По словам специалиста, даже если ничего не предпринимать, организм самостоятельно сможет восстановиться. Правда, этот процесс займёт три-четыре месяца, так как волосяной фолликул имеет определённые фазы роста. Помочь восстановлению волосяного покрова могут не только борьба со стрессом, нормализация режима сна и отдыха, но и усиление кровотока кожи головы, а также расслабляющий массаж шеи, головы или же всего тела.

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Ранее Лайф рассказывал, что преждевременная седина часто появляется у людей из-за наследственности и генетики, а не по причине стресса, как принято считать.

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Shutterstock

Ольга Годуненко

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