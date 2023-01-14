Россияне стали активнее покупать игровые приставки в конце 2022 года

Налаживание параллельного импорта привело к тому, что в конце 2022 года россияне вновь стали активно интересоваться покупкой игровых приставок после падения рынка на 30%. Об этом ТАСС рассказал руководитель группы закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров "Ситилинка" Иван Поликарпов.

"В 2022 году из-за ухода брендов рынок консолей снизился в денежном выражении более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. В марте на рынке образовался дефицит игровых приставок. Во второй половине года наладились цепочки параллельного импорта, ситуация стабилизировалась, рынок замедлил падение", — рассказал Поликарпов.

По словам собеседника агентства, высокий спрос на игровые консоли отмечался в четвёртом квартале 2022 года из-за сезонного фактора, а восстановление уровня продаж должно продолжиться в 2023 году. В группе "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что в период "чёрной пятницы" приставки покупали в полтора раза чаще, чем в сентябре и октябре прошлого года, а в декабре этот показатель вырос ещё в 2,4 раза. Аналогичные тенденции замечены и на маркетплейсах.

"Наиболее популярные у геймеров в 2022 году приставки — PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox серии X. Мы также отмечаем рост интереса к ретро-консолям Sega и Dendy", — заметили в пресс-службе Wildberries.