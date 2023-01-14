"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 января, 06:19

Пассажирка самолёта "Уральских авиалиний" родила девочку прямо в воздухе под Новый год

<p>Бортпроводник с новорождённой малышкой. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/uralairlines/403" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Авиакомпания "Уральские авиалинии"</a></p>

Бортпроводник с новорождённой малышкой. Обложка © Telegram / Авиакомпания "Уральские авиалинии"

Пассажирка самолёта "Уральских авиалиний" родила девочку прямо в воздухе. Об этом в своём телеграм-канале сообщает авиакомпания.

Всё случилось на рейсе Жуковский – Худжанд 29 декабря 2022 года. После взлёта самолёта женщина сообщила экипажу о болях в животе. Тогда старший бортпроводник Кристина Клюева спросила у пассажиров, есть ли на борту медики. Откликнулись неонатолог, две медсестры-акушерки и врач-рентгенолог.

Медики оценили ситуацию и согласовали порядок действий, а также сообщили экипажу, что в экстренной посадке самолёта необходимости нет. Как удалось выяснить Лайфу, бортпроводники Кристина Клюева и Виктор Ким помогали врачам принимать роды, а третья стюардесса, Елизавета Старцева, находилась с остальными пассажирами, в том числе с двумя другими детьми рожающей женщины. Спустя час на свет появилась здоровая малышка весом 2 600 граммов. По прилёте женщину ожидала бригада скорой помощи, её и новорождённую уже выписали из больницы.

Позднее одна из акушерок призналась, что уже 10 лет не работает в медицине, однако второй раз в жизни принимала роды прямо в полёте. Примечательно, что все врачи, оказавшиеся на одном самолёте, до этого не были знакомы между собой.

В Аргентине начался бум "родильного туризма" среди россиянок

В Аргентине начался бум "родильного туризма" среди россиянок

Ранее пассажирка самолёта, не подозревавшая о своей беременности, родила в полёте между Эквадором и Амстердамом. За несколько часов до посадки она почувствовала боль в животе, отошла в туалет, а через некоторое время у неё на руках оказался ребёнок.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Дети
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров