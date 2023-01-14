В США призвали объявить импичмент Байдену из-за преступлений на Украине
Американский политик Янг призвал объявить импичмент Байдену за военные преступления
Известный американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг призвал объявить импичмент президенту США Джо Байдену из-за военных преступлений в ряде стран мира, в том числе и на Украине.
"Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России на Украине", — написал Янг в своём твиттере.
По мнению Янга, военными преступниками становились абсолютно все президенты США начиная с 1945 года.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон рассказал, что часть членов Конгресса США только сейчас начинают приходить в себя и обращать внимание на то, что Штаты выделили Украине миллиарды долларов.
AP / TASS