В США призвали объявить импичмент Байдену из-за преступлений на Украине

Известный американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг призвал объявить импичмент президенту США Джо Байдену из-за военных преступлений в ряде стран мира, в том числе и на Украине.

"Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России на Украине", — написал Янг в своём твиттере.

По мнению Янга, военными преступниками становились абсолютно все президенты США начиная с 1945 года.