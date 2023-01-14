Президент Перу Болуарте попросила прощения за гибель участников акций протеста

Президент Перу Дина Болуарте в своём обращении к нации попросила прощения у жителей страны за то, что не смогла предотвратить гибель участников акций протеста в декабре 2022-го и январе 2023 года.

"Я в очередной раз выражаю скорбь в связи с гибелью перуанцев в ходе акций протеста, как гражданских лиц, так и мужественного полицейского, который столь трагически ушёл из жизни. Я прошу прощения за эту ситуацию и за то, что было сделано недостаточно для предотвращения этих трагических событий", — заявила Болуарте.

При этом она не собирается уходить с поста главы государства, как того желает ряд организаторов антиправительственных акций, и попросила перенести выборы на более ранний срок. Глава Перу также призвала протестующих отказаться от насилия.