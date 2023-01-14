"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 января, 05:27

Президент Перу Болуарте попросила прощения за гибель участников акций протеста

Президент Перу Дина Болуарте в своём обращении к нации попросила прощения у жителей страны за то, что не смогла предотвратить гибель участников акций протеста в декабре 2022-го и январе 2023 года.

"Я в очередной раз выражаю скорбь в связи с гибелью перуанцев в ходе акций протеста, как гражданских лиц, так и мужественного полицейского, который столь трагически ушёл из жизни. Я прошу прощения за эту ситуацию и за то, что было сделано недостаточно для предотвращения этих трагических событий", — заявила Болуарте.

При этом она не собирается уходить с поста главы государства, как того желает ряд организаторов антиправительственных акций, и попросила перенести выборы на более ранний срок. Глава Перу также призвала протестующих отказаться от насилия.

Генпрокуратура Перу открыла дело о геноциде против президента страны Болуарте

Генпрокуратура Перу открыла дело о геноциде против президента страны Болуарте

Ранее Лайф рассказывал, что Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо в декабре прошлого года. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые в стране приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте, что привело к массовым протестам по всей стране.

Обложка ©

AP / TASS / Guadalupe Pardo

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров