Названы пряности, которые полезно добавлять в напитки зимой

Зимой полезно добавлять в кофе, чай, глинтвейн, сбитень и пунш такие пряности, как корица, имбирь и кардамон. Об этом рассказал спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин. Так, в корице содержится альдегид, обладающий антимикробным и противовоспалительным действием.

"Также в ней присутствуют антиоксиданты, защищающие клетки от преждевременной гибели. Полезна корица и для рациона людей, страдающих диабетом: она придаёт напиткам и блюдам приятный вкус, но не вызывает повышения сахара в крови. Но не стоит злоупотреблять пряностью — достаточно одной чайной ложки корицы в сутки", — сообщил Брыкин RT.

Чай он советует сочетать с имбирём, который не только согревает, но и помогает при расстройствах пищеварительной системы благодаря содержанию в корне растения алкалоида капсаицина. Имбирь оказывает противовоспалительное и антисептическое действие. А содержащийся в нём гингерол стимулирует выработку ферментов, которые расщепляют жир, подавляют тошноту, усиливают защитные силы организма. Однако диетолог советует употреблять напитки с имбирём в умеренных количествах, чтобы не раздражать пищеварительную систему. Количество имбиря, используемого в виде порошка, не должно превышать одной чайной ложки.

Что касается кардамона, его можно сочетать не только с напитками, но и добавлять в супы, овощные и мясные блюда. В этом продукте содержатся насыщенные жирные кислоты, аскорбиновая кислота, витамин В6, магний, железо, марганец, медь, кальций, фосфор и цинк. Кардамон способствует восстановлению артериального давления, нормализует обмен веществ, налаживает работу пищеварительной и нервной системы. Однако слишком много кардамона не рекомендуется тем, кто страдает язвой и гастритом, иначе дело может закончиться диареей. Максимально допустимое количество цельных зёрен кардамона — 20, а это чуть меньше чайной ложки порошка.

По словам врача, стоит быть осторожными с пряностями людям, страдающим пищевой аллергией. Её основные симптомы — зуд, сыпь на коже, чихание, заложенность носа, покраснение и слезотечение, а в редких случаях и анафилактический шок.