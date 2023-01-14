Феминистки в Мехико разгромили метро и подрались с полицией

Сотни агрессивно настроенных женщин в тёмной одежде и масках устроили беспорядки в центре Мехико в метро. Феминистки требовали от властей не привлекать Нацгвардию к охране метрополитена.

Протестующие в метро феминистки в Мехико. Видео © Twitter / LauraBruges / CarlosTorresF

"Группа протестующих феминисток разобрала металлическое ограждение Национального дворца и вступила в столкновение с охраняющей его полицией", — сообщило издание El Universal.

Участницы беспорядков разбивали стёкла в кассах и турникеты. Они были вооруженны молотками и кирками, сообщает издание. Причиной волнений стала смерть мигрантки в результате того, что один из полицейских долгое время прижимал её коленом к земле.

В акции приняли участие более 250 женщин, они прошли от монумента революции до места, где погибла девушка. Феминистки несли табличку с надписью "Правосудие для Яреци " — погибшую звали именно так.

Ранее столкновение членов двух картелей в мексиканской тюрьме переросло в бунты и беспорядки на улицах города Сьюдад-Хуарес. Охрана исправительного учреждения жёстко подавила потасовку, в результате которой двое заключённых погибли, ещё четверо были ранены. После этого беспорядки перешли на улицы.