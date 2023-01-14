Названа возможная причина массовой гибели сардин иваси на Курилах

Дальневосточные сардины, или иваси, могли массово погибнуть на побережья острова Кунашир из-за термического шока. Возможная его причина – резкое понижение температуры воды. Такое предположение озвучили специалисты государственного заповедника "Курильский".

"Возможно, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель", —приводит издание Sakh.Online слова замдиректора государственного заповедника Ирины Неведомской.