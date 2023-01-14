Названа возможная причина массовой гибели сардин иваси на Курилах
Причиной массовой гибели сардин иваси на Курилах мог стать термический шок
Массовая гибель иваси на берегу Кунашира. Фото @ Telegram / Сахалино-Курильское ТУ Росрыболовства
Дальневосточные сардины, или иваси, могли массово погибнуть на побережья острова Кунашир из-за термического шока. Возможная его причина – резкое понижение температуры воды. Такое предположение озвучили специалисты государственного заповедника "Курильский".
"Возможно, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель", —приводит издание Sakh.Online слова замдиректора государственного заповедника Ирины Неведомской.
Как рассказывал Лайф, масштабный выброс рыбы был зарегистрирован по всей протяженности бухты Первухина. Берег был буквально усыпан тоннами иваси. Эксперты Сахалино-Курильского ТУ Росрыболовства обследовали воду и не нашли в ней видимых загрязнений.