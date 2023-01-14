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14 января, 05:08

Пьяные сибиряки угнали трактор, чтобы сгонять за новой выпивкой

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД остановили трактор с двумя пьяными мужчинами

В Идринском районе Красноярского края сотрудники ГИБДД задержали двух человек, которые теперь подозреваются в угоне трактора. Их остановили в потёмках на дороге Малый Хабык — Большой Хабык. Правоохранителей насторожил виляющий из стороны в сторону трактор, и они предприняли попытку его остановить. Удалось это только после погони.

В Красноярском крае двое мужчин угнали трактор. Видео © СО МО МВД России "Краснотуранский"

Видимо, чтобы сбросить с хвоста преследователей, водитель направил трактор в поле, однако далеко уйти всё равно не удалось. За рулём находился 23-летний житель Краснотуранского района, рядом с ним был его 31-летний товарищ. Оба, очевидно, были пьяны. По словам задержанных, они позаимствовали трактор у работодателя, который ничего об этом не знал. Решили съездить на сельхозтехнике за выпивкой. Управляли трактором по очереди. При этом у обоих не было прав и документов на трактор. Проверять наличие алкоголя в крови "угонщики" отказались.

В итоге одна весёлая поездка обошлась мужчинам в 13 административных материалов за нарушения ПДД, включая отказ проходить медосвидетельствование, выезд на встречную полосу, отказ остановиться по требованию правоохранителей. Теперь трактор стоит на штрафстоянке. На мужчин заведено уголовное дело о нарушении части 2 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору". Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

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Обложка ©

СО МО МВД России "Краснотуранский"

Анатолий Симоненко

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