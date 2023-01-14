Россиян предупредили о мошенниках, якобы предлагающих работу
Центробанк предупредил, что мошенники могут выдавать себя за работодателей
В последнее время всё больше набирают обороты случаи мошенничества на рынке труда. Злоумышленники притворяются работодателями и потом просят что-либо оплатить, предупредил Банк России в своём Telegram-канале.
"Важно критически относиться к рассылкам с предложениями о работе — тем более если потенциальный работодатель заставляет оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи. Предложения "гарантированной работы" — популярный приём мошенников", — сказано в сообщении на канале регулятора.
В Банке России добавили, что важно также сохранять конфиденциальность данных карты, в том числе трёхзначного кода на её обратной стороне, а также кодов, полученных по СМС.
Мошенники нередко заявляют, что предлагают работу с высокой оплатой труда, неполный рабочий день и несложные задачи, запрашивая платёжную информацию и предлагая внести вступительный взнос для получения работы.
Ранее Лайф писал о том, что одесские мошенники совершили попытку ограбления жителя Москвы посредством маркетплейса Ozon. Но тот быстро понял, что его стараются обмануть.
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