Россиян предупредили о мошенниках, якобы предлагающих работу

В последнее время всё больше набирают обороты случаи мошенничества на рынке труда. Злоумышленники притворяются работодателями и потом просят что-либо оплатить, предупредил Банк России в своём Telegram-канале.

"Важно критически относиться к рассылкам с предложениями о работе — тем более если потенциальный работодатель заставляет оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи. Предложения "гарантированной работы" — популярный приём мошенников", — сказано в сообщении на канале регулятора.

В Банке России добавили, что важно также сохранять конфиденциальность данных карты, в том числе трёхзначного кода на её обратной стороне, а также кодов, полученных по СМС.

Мошенники нередко заявляют, что предлагают работу с высокой оплатой труда, неполный рабочий день и несложные задачи, запрашивая платёжную информацию и предлагая внести вступительный взнос для получения работы.