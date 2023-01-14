"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 января, 04:52

Россиян предупредили о мошенниках, якобы предлагающих работу

Центробанк предупредил, что мошенники могут выдавать себя за работодателей

В последнее время всё больше набирают обороты случаи мошенничества на рынке труда. Злоумышленники притворяются работодателями и потом просят что-либо оплатить, предупредил Банк России в своём Telegram-канале.

"Важно критически относиться к рассылкам с предложениями о работе — тем более если потенциальный работодатель заставляет оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи. Предложения "гарантированной работы" — популярный приём мошенников", — сказано в сообщении на канале регулятора.

В Банке России добавили, что важно также сохранять конфиденциальность данных карты, в том числе трёхзначного кода на её обратной стороне, а также кодов, полученных по СМС.

Мошенники нередко заявляют, что предлагают работу с высокой оплатой труда, неполный рабочий день и несложные задачи, запрашивая платёжную информацию и предлагая внести вступительный взнос для получения работы.

Российских сотовых операторов начали штрафовать за содействие мошенникам

Российских сотовых операторов начали штрафовать за содействие мошенникам

Ранее Лайф писал о том, что одесские мошенники совершили попытку ограбления жителя Москвы посредством маркетплейса Ozon. Но тот быстро понял, что его стараются обмануть.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров