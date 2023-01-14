Newsweek уличил США в нарушении обещаний ради поддержки Украины

Соединённые Штаты и западные страны нарушают собственные обещания по вопросу поддержки Украины. Об этом сообщил заместитель редактора отдела общественного мнения в американском журнале Newsweek Джейсон Филдс.

"Соединённые Штаты предпринимают новые шаги — шаги, о которых они когда-то говорили, что не будут предпринимать, — чтобы помочь Украине в борьбе с Россией", — говорится в публикации.

Указывается, что Запад не решался участвовать в конфликте ещё с 2014 года. Но затем США начали вводить санкции против России, усиливать своё присутствие, обучать ВСУ и поставлять вооружение. В дальнейшем же поддержка стала отстранённой, менее открытой, потому что США и западные страны боялись спровоцировать третью мировую войну. После начала спецоперации они прибегли к санкциям против РФ и поддержке Украины.

"Поставка систем Patriot была линией, которую мы обещали не пересекать несколько месяцев назад, но это изменение позиции было неудивительным, ведь мы также не собирались отправлять HIMARS", — подчеркнул журналист.

Теперь же этой линией являются танки. Однако нет гарантий, что США и другие страны не переступят новую черту.