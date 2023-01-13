США и Япония договорились вводить санкции против России
Власти США и Японии заявили о намерении продолжить вводить санкции против России и поддерживать Украину. Такое совместное заявление распространила пресс-служба Белого дома по итогам встречи президента Штатов Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Встреча проводилась в Вашингтоне.
"Вашингтон и Токио продолжат вводить санкции в отношении России и оказывать непоколебимую поддержку Украине", — сказано в документе.
Там также решили прописать, что "любое применение Россией ядерного оружия на Украине" будет воспринято как "враждебный акт против человечества".
Как ранее писал Лайф, несмотря на поддержку Японией санкций против РФ, между двумя странами только возрос товарооборот.
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