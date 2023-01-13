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13 января, 20:25

США и Япония договорились вводить санкции против России

Власти США и Японии заявили о намерении продолжить вводить санкции против России и поддерживать Украину. Такое совместное заявление распространила пресс-служба Белого дома по итогам встречи президента Штатов Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Встреча проводилась в Вашингтоне.

"Вашингтон и Токио продолжат вводить санкции в отношении России и оказывать непоколебимую поддержку Украине", — сказано в документе.

Там также решили прописать, что "любое применение Россией ядерного оружия на Украине" будет воспринято как "враждебный акт против человечества".

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Как ранее писал Лайф, несмотря на поддержку Японией санкций против РФ, между двумя странами только возрос товарооборот.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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