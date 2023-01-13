На Украине захотели вступить в ЕС за два года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна в течение двух лет сможет преодолеть путь к членству в Евросоюзе. Об этом говорится в его telegram-канале.

"Мы рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в Европейский Союз менее чем за 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС", — заявил Шмыгаль.