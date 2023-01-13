На Украине захотели вступить в ЕС за два года
Украина рассчитывает в течение двух лет войти в ЕС, заявил премьер Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна в течение двух лет сможет преодолеть путь к членству в Евросоюзе. Об этом говорится в его telegram-канале.
"Мы рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в Европейский Союз менее чем за 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС", — заявил Шмыгаль.
Он добавил, что Украине с связи с этим предстоит проделать колоссальный объём работы. Украинский премьер указал на позитивный настрой европейских партнёров в вопросе этой интеграции.
Как писал Лайф, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В Кремле после этого напомнили Киеву пример Турции, которая в своё время не продвинулась дальше кандидатства в ЕС и в итоге стала суверенной страной.
Telegram-канал / Денис Шмыгаль