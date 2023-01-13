В Гатчине пенсионер сбил двух девочек, а потом одну из них почти переехал

Жуткая авария произошла в Гатчине, что в Ленинградской области. Там пенсионер на кроссовере сбил двух девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Одна из них с разными травмами была доставлена в больницу.

Пенсионер сбивает двух девочек в Гатчине. Видео © LIFE

Случилось это вечером 13 января на пересечении улиц Достоевского и Горького. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что от удара одна девочка отлетела в сторону, а вторая упала под машину и водитель потащил её, даже не тормозя. Чтобы достать ребёнка из-под автомобиля, людям потом пришлось буквально приподнимать машину. По нашим данным, сидевший за рулём пенсионер засмотрелся в телефон. По факту ДТП областная прокуратура начала проверку.

"Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле Гатчинской городской прокуратуры", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным телеграм-канала 78.ru, скорую помощь на место происшествия вызвал заместитель Гатчинского городского прокурора Гамлет Оганесян, который стал свидетелем ДТП. Он также находился рядом с ребёнком до прибытия медиков.

Последствия ДТП в Гатчине. Фото © VK / Прокуратура Ленобласти.