Мощный взрыв прогремел на магистральном трубопроводе, соединяющем Латвию и Литву

На магистральном трубопроводе, соединяющем Латвию и Литву, прогремел мощный взрыв. Как сообщает Delfi со ссылкой на местную полицию, пламя поднималось на высоту 50 метров. Газопровод взорвался в Пасвальском районе, что на территории Литвы. По предварительным данным, никто не пострадал. Взрыв произошёл вдали от жилых домов.

Пожар на месте взрыва газопровода на границе Латвии и Литвы. Видео © Delfi

"В этом месте газотранспортная система состоит из двух параллельных газопроводов, по предварительным данным, в одном из них произошёл взрыв. Другой трубопровод не был повреждён. Подача газа по повреждённому газопроводу была немедленно прекращена, но газоснабжение потребителей Пасвальского района уже обеспечено по проходящему рядом газопроводу", — сообщает издание.

Местные власти экстренно перекрыли участок шоссе Шяуляй – Пасвалис. Решено было также провести эвакуацию жителей села Валакеле, расположенного примерно в четырёх километрах от города Пасвалис, где проживает около 250 человек. Взорвавшийся газопровод используется для подачи газа в северную часть Литвы и транспортировки газа в Латвию. Причины инцидента пока не указываются.

"Мы незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств происшествия и обеспечению газоснабжения потребителей. На данный момент все наши усилия и усилия ответственных служб сосредоточены на сдерживании последствий пожара и обеспечении безопасности", — цитирует издание генерального директора оператора газотранспортной системы Amber Grid Нямунаса Бикнюса.

Пожар был быстро локализован. Потребители Литвы не испытывают проблем с поставками газа, заверили местные власти.