Додик резко ответил на критику главы МИД Боснии по поводу награждения Путина
Президент Республики Сербской Додик: Мы дали орден Путину, потому что он нас уважает
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прокомментировал слова главы МИД БиГ Бисеры Туркович. Она ранее выступила с критикой решения Бани-Луки наградить президента РФ Владимира Путина.
"Мы дали орден президенту РФ Владимиру Путину, потому что он нас уважает и поддерживает международное [Дейтонское] соглашение, согласно которому основана нынешняя БиГ", — сказал Додик.
Он напомнил, что у некоторых больших европейских государств в разгар санкций вырос товарооборот с Россией.
"И мы — плохие парни, а они хорошие, на стороне добра", — подчеркнул Додик.
Как рассказывал Лайф, ранее президент России Владимир Путин был заочно награждён орденом Республики Сербской. Милорад Додик тогда отметил, что "Республика Сербская благодарит своих друзей, которые её ценят и уважают".
kremlin.ru