Додик резко ответил на критику главы МИД Боснии по поводу награждения Путина

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прокомментировал слова главы МИД БиГ Бисеры Туркович. Она ранее выступила с критикой решения Бани-Луки наградить президента РФ Владимира Путина.

"Мы дали орден президенту РФ Владимиру Путину, потому что он нас уважает и поддерживает международное [Дейтонское] соглашение, согласно которому основана нынешняя БиГ", — сказал Додик.

Он напомнил, что у некоторых больших европейских государств в разгар санкций вырос товарооборот с Россией.

"И мы — плохие парни, а они хорошие, на стороне добра", — подчеркнул Додик.