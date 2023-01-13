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13 января, 19:15

Додик резко ответил на критику главы МИД Боснии по поводу награждения Путина

Президент Республики Сербской Додик: Мы дали орден Путину, потому что он нас уважает

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прокомментировал слова главы МИД БиГ Бисеры Туркович. Она ранее выступила с критикой решения Бани-Луки наградить президента РФ Владимира Путина.

"Мы дали орден президенту РФ Владимиру Путину, потому что он нас уважает и поддерживает международное [Дейтонское] соглашение, согласно которому основана нынешняя БиГ", — сказал Додик.

Он напомнил, что у некоторых больших европейских государств в разгар санкций вырос товарооборот с Россией.

"И мы — плохие парни, а они хорошие, на стороне добра", — подчеркнул Додик.

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Как рассказывал Лайф, ранее президент России Владимир Путин был заочно награждён орденом Республики Сербской. Милорад Додик тогда отметил, что "Республика Сербская благодарит своих друзей, которые её ценят и уважают".

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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