Байден 7 февраля выступит перед Конгрессом США с посланием "О положении страны"
Президент США Джо Байден 7 февраля выступит перед обеими палатами американского Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы получили любезное приглашение спикера [Палаты представителей Кевина] Маккарти, и президент его принял", — сказала Жан-Пьер.
Пресс-секретарь добавила, что глава Белого дома с нетерпением ждёт такой возможности выступить перед Конгрессом.
А ранее Лайф писал, что в Конгрессе США заинтересовались сведениями о сделках семьи Байдена. Комитет Палаты представителей по надзору и правительственной реформе потребовал у американского Минфина предоставить сведения о финансовых операциях семьи президента.
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