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13 января, 18:55

Байден 7 февраля выступит перед Конгрессом США с посланием "О положении страны"

Президент США Джо Байден 7 февраля выступит перед обеими палатами американского Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы получили любезное приглашение спикера [Палаты представителей Кевина] Маккарти, и президент его принял", — сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь добавила, что глава Белого дома с нетерпением ждёт такой возможности выступить перед Конгрессом.

В Конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами у Байдена

В Конгрессе США призвали расследовать инциденты с секретными документами у Байдена

А ранее Лайф писал, что в Конгрессе США заинтересовались сведениями о сделках семьи Байдена. Комитет Палаты представителей по надзору и правительственной реформе потребовал у американского Минфина предоставить сведения о финансовых операциях семьи президента.

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Flickr / switchx4

Арина Родионова

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