Байден 7 февраля выступит перед Конгрессом США с посланием "О положении страны"

Президент США Джо Байден 7 февраля выступит перед обеими палатами американского Конгресса с ежегодным посланием "О положении страны". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы получили любезное приглашение спикера [Палаты представителей Кевина] Маккарти, и президент его принял", — сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь добавила, что глава Белого дома с нетерпением ждёт такой возможности выступить перед Конгрессом.