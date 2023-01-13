Захарова назвала заявления Киева о Королёве фальсификацией истории

Украина, пытаясь приписать себе славу советского учёного Сергея Королёва, попросту занимается фальсификацией истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на факты биографии конструктора, подтверждающие "неуклюжесть" подобных действий киевской власти.

"Единственное, что связывает его с Украиной, — это место рождения. Он появился на свет 12 января 1907 года в городе Житомире Волынской губернии Российской империи. Его отцом был учитель русской словесности, а мать — дочерью купца из Малороссии", — напомнила Захарова в заявлении на сайте МИД РФ.

Через год после рождения Королёва его семья переехала в Киев. С 1910 года он жил у родителей матери в Нежине, а в 1914-м вернулся в столицу Украины. С 1917 года жил в Одессе. В августе 1924 года будущий учёный поступил в Киевский политехнический институт на авиационное отделение механического факультета. Тогда, пишет Захарова, он записал себя в украинцы из-за тогдашней кампании по украинизации, проводившейся в Советском Союзе. А через два года перевёлся на третий курс аэромеханического отделения механического факультета Московского высшего технического училища (МВТУ, ныне Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана). И уже тогда в его личных анкетах вновь появляется запись с указанием в графе "национальность" — "русский". В дальнейшем он пишет так везде неизменно.

Захарова отмечает, что киевские власти "продолжают линию на фальсификацию истории Российской империи и Советского Союза, разрушение общей исторической памяти народов стран постсоветского пространства". А между тем, пишет она, великие свершения были результатом их совместных усилий. Достижениями Королёва вправе гордиться не только жители России и Украины, но и всех государств бывшего СССР.

"Никакие узколобые украинские политики с местечковым мышлением не сумеют переписать подлинную историю наших общих героев", — резюмирует Захарова.

Ранее Лайф писал, что глава офиса Зеленского Ермак обвинил Россию в "краже" имени Сергея Королёва. В Киеве пытаются привлечь внимание к этому факту уже несколько последних лет.