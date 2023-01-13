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13 января, 18:36

Историк назвал обречённым расследование республиканцев в отношении Байдена

Историк Рогулёв: Байдена не накажут за секретные бумаги из-за его неподсудности

Президент США Джо Байден, согласно конституции, не может пойти под суд, поэтому его не смогут наказать за небрежное отношение к секретным документам. Так считает директор Фонда изучения США имени Франка Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулёв, отметив, что расследование республиканцев обречено.

Недавно американский политик и конгрессмен Пол Госар из-за скандала с найденными секретными документами в офисе Байдена сообщил, что за это может грозить до десяти лет лишения свободы.

"Байден обладает иммунитетом. Чтобы сделать с ним то, о чём говорит конгрессмен, Байдена надо освободить от должности президента. Это можно сделать с помощью импичмента, а он не пройдёт", — сказал эксперт в беседе с телеканалом "Звезда".

По мнению историка, Сенат никогда не проголосует за импичмент, даже если его объявят в Палате представителей.

В Белом доме заявили, что секретные документы оказались в офисе Байдена по ошибке

В Белом доме заявили, что секретные документы оказались в офисе Байдена по ошибке

Ранее Лайф писал о том, что в аналитическом центре Вашингтона нашли десять секретных документов со времён, когда Байден был вице-президентом. Сам американский лидер удивился, когда узнал об этом. Позже помощники Байдена нашли ещё несколько документов, которые имеют к нему отношение.

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Wikipedia / Gage Skidmore

Илья Суриков

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