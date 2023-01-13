Историк назвал обречённым расследование республиканцев в отношении Байдена

Президент США Джо Байден, согласно конституции, не может пойти под суд, поэтому его не смогут наказать за небрежное отношение к секретным документам. Так считает директор Фонда изучения США имени Франка Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулёв, отметив, что расследование республиканцев обречено.

Недавно американский политик и конгрессмен Пол Госар из-за скандала с найденными секретными документами в офисе Байдена сообщил, что за это может грозить до десяти лет лишения свободы.

"Байден обладает иммунитетом. Чтобы сделать с ним то, о чём говорит конгрессмен, Байдена надо освободить от должности президента. Это можно сделать с помощью импичмента, а он не пройдёт", — сказал эксперт в беседе с телеканалом "Звезда".