Обвиняемый в работе на российскую разведку британец попросил не называть его шпионом

Британец Дэвид Смит, арестованный в августе 2021 года по подозрению в работе на российскую разведку, заявил, что не считает себя шпионом. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на слова, сказанные фигурантом в лондонском уголовном суде. При этом ранее Смит признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения.

"Смит утверждает, что к нему следует относиться как к "недовольному сотруднику", а не как к шпиону", — говорится в сообщении издания.

В ходе судебного заседания 58-летний британец также заявил, что он не хотел навредить Соединённому Королевству. Тем не менее, по словам судьи Пола Голдспринга, Смит выразил "крайнюю ненависть к тому месту, где он работает, и Британии в целом".