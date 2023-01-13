"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 января, 18:27

Смольянинова и Троицкого признали иноагентами

<p>Артур Смольянинов и Артемий Троицкий. Фото © ТАСС / Артём Коротаев / Александр Демьянчук</p>

Артур Смольянинов и Артемий Троицкий. Фото © ТАСС / Артём Коротаев / Александр Демьянчук

Минюст РФ признал иноагентами актёра Артура Смольянинова*, музыкального критика Артемия Троицкого*, а также экс-священника Сергея Кирсанова*. Об этом свидетельствуют данные обновлённого перечня иностранных агентов.

Кроме того, в список попали юрист Анатолий Фурсов*, Сергей Ухов* и журналист Александр Шелест*. Перечень пополнило и общество с ограниченной ответственностью "ТЕНЕС"* — это ООО нескольких иноагентов.

Мать Смольянинова заявила, что актёр вынес для себя урок и не хочет сражаться за Украину

Мать Смольянинова заявила, что актёр вынес для себя урок и не хочет сражаться за Украину

Ранее Лайф рассказывал, что находящийся в Латвии Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину и ему наплевать, если от России останется "радиоактивный пепел". В России актёра резко осудили. Так, публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков напомнил, что тот хорошо зарабатывал в РФ, а как бежал за границу, то "открыл рот и фонтанирует откровениями".

* Признаны иностранными агентами.

Варвара Романова
  • Новости
  • Минюст
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров