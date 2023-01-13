Смольянинова и Троицкого признали иноагентами

Кроме того, в список попали юрист Анатолий Фурсов*, Сергей Ухов* и журналист Александр Шелест*. Перечень пополнило и общество с ограниченной ответственностью "ТЕНЕС"* — это ООО нескольких иноагентов.

Мать Смольянинова заявила, что актёр вынес для себя урок и не хочет сражаться за Украину

Ранее Лайф рассказывал, что находящийся в Латвии Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину и ему наплевать, если от России останется "радиоактивный пепел". В России актёра резко осудили. Так, публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков напомнил, что тот хорошо зарабатывал в РФ, а как бежал за границу, то "открыл рот и фонтанирует откровениями".