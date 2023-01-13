Украинские спецслужбы совершили покушение на главу Бердянского района

В Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы Администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Об этом сообщают местные власти.

Последствия подрыва автомобиля главы Администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"13.01.2023 года в 19:30 украинскими спецслужбами совершён террористический акт путём подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы Администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича", — говорится в сообщении.

Сам чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, сила взрыва составила до одного килограмма взрывчатого вещества. На работу администрации района не повлияет "неудавшаяся бесчеловечная акция" в отношении гражданина, который не имеет ничего общего с военным делом, уточнили власти.