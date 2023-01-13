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13 января, 17:23

Минобороны Белоруссии опровергло информацию о запрете на выезд из республики

В Минобороны Белоруссии назвали недостоверным заявление военного комиссара Брестской области Олега Коновалова о запрете на выезд из республики не прошедшим сверку данных военнообязанным гражданам.

"К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учётных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также добавили, что граждане, которые не успели пройти сверку данных, могут сделать это в удобное время в комиссариатах по месту жительства.

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Ранее стало известно, что артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность в Белоруссии. Как сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства, мероприятия проводятся в рамках боевого слаживания.

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ТАСС / Виктор Драчев

Наталья Исакова

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