Главу Московского НПЦ наркологии Копорова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве
Директора Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии Сергея Копорова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, отправили в СИЗО на два месяца. Соответствующее решение сегодня принял Тверской районный суд Москвы.
Копоров в Тверском районном суде. Видео © LIFE
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копорова Сергея Георгиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок два месяца, то есть до 12 марта 2023 года", — огласила решение судья.
Поясним, что задержание Копорова связано с делом бывшего главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, которого подозревают в организации закупки государственными учреждениями медицинских изделий по завышенным ценам. По данным следствия, для этого он с сообщниками якобы использовал сеть аффилированных компаний. Ранее Брюну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Кадр из видео LIFE