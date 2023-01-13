Главу Московского НПЦ наркологии Копорова отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Директора Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии Сергея Копорова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, отправили в СИЗО на два месяца. Соответствующее решение сегодня принял Тверской районный суд Москвы.

Копоров в Тверском районном суде. Видео © LIFE

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копорова Сергея Георгиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок два месяца, то есть до 12 марта 2023 года", — огласила решение судья.