Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о прибытии пятой группы экспертов на Запорожскую АЭС

На Запорожскую АЭС на этой неделе прибыла новая команда экспертов Международного агентства по атомной энергии, в которую вошли три человека. Об этом сообщили на сайте МАГАТЭ.

"На этой неделе на ЗАЭС прибыла новая команда из трёх экспертов, чтобы сменить предыдущую группу, которая была там несколько недель", — приводятся слова гендиректора агентства Рафаэля Гросси в сообщении.

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС началась с 1 сентября 2022 года. Известно, что новая группа экспертов — уже пятая за весь период.