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13 января, 17:38

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о прибытии пятой группы экспертов на Запорожскую АЭС

На Запорожскую АЭС на этой неделе прибыла новая команда экспертов Международного агентства по атомной энергии, в которую вошли три человека. Об этом сообщили на сайте МАГАТЭ.

"На этой неделе на ЗАЭС прибыла новая команда из трёх экспертов, чтобы сменить предыдущую группу, которая была там несколько недель", — приводятся слова гендиректора агентства Рафаэля Гросси в сообщении.

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС началась с 1 сентября 2022 года. Известно, что новая группа экспертов — уже пятая за весь период.

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Ранее Лайф писал о том, что на Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол. Он необходим, чтобы защищать станцию от осколков снарядов.

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Getty Images / Stringer

Илья Суриков

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