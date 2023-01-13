Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о прибытии пятой группы экспертов на Запорожскую АЭС
На Запорожскую АЭС на этой неделе прибыла новая команда экспертов Международного агентства по атомной энергии, в которую вошли три человека. Об этом сообщили на сайте МАГАТЭ.
"На этой неделе на ЗАЭС прибыла новая команда из трёх экспертов, чтобы сменить предыдущую группу, которая была там несколько недель", — приводятся слова гендиректора агентства Рафаэля Гросси в сообщении.
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС началась с 1 сентября 2022 года. Известно, что новая группа экспертов — уже пятая за весь период.
Ранее Лайф писал о том, что на Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол. Он необходим, чтобы защищать станцию от осколков снарядов.
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