Минтруд анонсировал индексацию более 40 выплат с февраля

С 1 февраля в России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова приводят на сайте ведомства.

"На 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки", — указал глава Минтруда.

По данным министерства, почти до 587 тысяч рублей увеличится размер материнского капитала на первого ребёнка. Это на 62,5 тысячи больше, чем в 2022 году. Маткапитал на второго ребёнка станет больше на 82,5 тысячи рублей и составит более 775 тысяч.