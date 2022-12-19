От медиков до чиновников: Кому в новом году повысят зарплату Новые параметры индексации для занятых в бюджетной сфере и на госслужбе. 18 декабря, 23:40 3467 3467 Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Президент РФ поручил российскому правительству обеспечить рост зарплат работников бюджетной сферы. По указанию главы нашего государства до 30 марта 2023 года бюджетники должны получить такую прибавку, чтобы их заработная плата была не ниже средней зарплаты в регионе. Эксперты считают, что реальный размер прибавки для тех, кто получает доход за счёт госвыплат, будет зависеть от целого ряда факторов.

На сколько прибавят бюджетникам

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2023 году зарплаты работников бюджетной сферы вырастут на 8%. При этом он пояснил, что этот показатель заложен в федеральном бюджете на 2023–2025 годы.

Но специалисты обращают внимание на то, что этот показатель рассчитан исходя из предположения о замедлении инфляции следующего года в России более чем в два раза — до 5%. А вот если инфляционные индексы будут выше, то для исполнения президентского поручения индексировать зарплаты придётся на больший процент.

— Обычно ежегодный рост зарплат в бюджетной сфере составлял 5–6%, но сейчас повышение предполагается на 8–11%. Однако при существующих темпах годовой инфляции даже эта прибавка будет выглядеть номинальной, — пояснил эксперт в области трудовых отношений, операционный директор технологической платформы "Рокет ворк" Сергей Сухоставец. — Однако некоторые группы бюджетников могут получить реально ощутимую прибавку вне зависимости от инфляционных ожиданий. Это касается тех специалистов-бюджетников, которых работодателям нужно удерживать на местах. Данный подход актуален в первую очередь для силовых ведомств, вооружённых сил и предприятий оборонного комплекса. По остальным специальностям прибавка выше инфляционных потерь тоже может быть, но скорее за счёт региональных надбавок.

Кому положена индексация

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Чтобы разобраться в том, кому именно должны прибавить зарплату в следующем году, стоит уточнить, что в России к бюджетникам относят педагогический и медицинский персонал, чиновников, госслужащих, работников социальной сферы, персонал муниципальных и государственных учреждений культуры и спорта, служащих силовых ведомств и, конечно, работников администраций и органов власти, не отнесённых к категории государственных или муниципальных служащих, и некоторых других работников.

При этом зарплаты силовиков и госслужащих регулируются в том числе и отдельным законодательством, поэтому для них реальная прибавка может быть больше, чем у тех, кто получает оплату труда из бюджета. Например, в бюджете на 2023–2025 годы предусмотрена индексация с 1 октября 2023-го денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 10,5 %. А ещё существенный процент надбавок составляют доплаты за чины, звания, ранги и т.д., но это касается только тех, кому они положены.

Повышение выплат медицинским работникам анонсировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая заявила, что с 2023 года врачи центральных, а также районных больниц будут получать ежемесячную надбавку в размере 18 500 рублей; сотрудники первичного звена получат надбавку в размере 14 500 рублей, а медики скорой помощи — 11 500 рублей. Фельдшеры скорой, принимающие вызовы, получат ежемесячную доплату в 4500 рублей.

Что будет с окладами бюджетников

Фото © ТАСС / Евгений Курсков

Эксперты указывают на парадокс, который сложился в системе оплаты труда большинства бюджетных сфер (за исключением силовых ведомств). Сейчас в ряде случаев премию бюджетникам платят не за результаты труда, а как некую обязательную часть заработка. И такой подход используют для того, чтобы работники просто не уволились, так как их гарантированная ставка слишком маленькая. По данным аналитиков рынка труда, средний оклад госслужащего в РФ колеблется в районе 11 000 рублей, а всё остальное в его зарплате — это условно гарантированная премия. Чтобы исправить данную ситуацию и закрепить базовые оклады и ставки для бюджетников на уровне не ниже 70% от зарплаты, в Госдуму внесён законопроект с поправкой в статью 144 Трудового кодекса РФ.

— Теоретически такой подход может привести к реальному росту зарплат работников бюджетной сферы, но это случится, только если не будет уменьшена так называемая премиальная часть, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — В ином случае минимальный рост зарплат темпы инфляции полностью компенсировать не сможет.

Президент Путин на совещании с правительством заявил, что люди оценивают своё благосостояние не по цифрам статистики, а по количеству денег в кармане. Есть надежда, что данный посыл чиновники примут как руководство к действию.

Авторы Максим Греков